Что больше всего подорожало в Казахстане

Инфляция в январе составила 0,6%.

Национальный банк опубликовал обзор по инфляционным тенденциям за январь 2021 года, сообщает zakon.kz.

По данным финрегулятора, инфляция в январе составила 0,6%. Основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары (в январе зафиксировано небольшое ускорение до 11,4%).

Отмечено дальнейшее удорожание подсолнечного масла (38,6%, г/г), сахара (34,9%), яиц (27,2%), овощей (16,0%). Дефляционная годовая динамика сохранилась на рис (-1,0%), мясо птицы (-0,4%). Месячный рост цен на растительное масло продолжил замедляться, однако все еще остается высоким на фоне сохраняющегося роста цен на мировых рынках, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на внутреннем рынке производство подсолнечного масла в 2020 году практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, однако сократились объемы импорта, и выросли объемы экспорта.

У отечественных сельхозпроизводителей в последние месяцы наблюдалось удорожание масличных культур, а также отдельных тепличных овощей и картофеля.

Также, непродовольственная годовая инфляция замедлилась в январе 2021 года до 5,3%.

Несколько замедлился рост цен на медикаменты и товары личного пользования. Вместе с тем, наблюдалось удорожание строительных материалов.

Зафиксирована дефляционная динамика цен на бензин (-0,2%, г/г) и дизельное топливо (-7%, г/г) в условиях слабого спроса, а также высокой базы января прошлого года, когда были повышены акцизы на бензин.

Кроме того годовой рост цен на платные услуги замедлился до 4,1%.

Сдерживающее влияние оказало замедление темпов роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги с 1,6% в декабре 2020 до 1,2% в результате снижения цен на электроэнергию в январе.

В январе продолжилось замедление роста стоимости услуг транспорта, обусловленное пониженным спросом и высокой базой прошлого года. В частности, снизился вклад услуг автомобильного транспорта, сохранилась дефляционная динамика на услуги воздушного транспорта, - отметили в Нацбанке.

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