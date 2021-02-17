В Министерстве обороны рассмотрены вопросы деятельности ТОО "Әскери құрылыс Астана"

ТОО "Әскери құрылыс Астана" является самостоятельным хозяйствующим субъектом.

Министр обороны провел рабочее совещание с участием руководства АО "Әскери құрылыс" и ТОО "Әскери құрылыс Астана", где обсуждены пути погашения задолженности перед субподрядчиками, сообщает zakon.kz.

Как отмечено на совещании, на сегодняшний день ТОО "Әскери құрылыс Астана" (дочерняя организация АО "Әскери құрылыс"), выигравшее открытый конкурс на проведение строительства и ремонта объектов Министерства обороны в 2020 году, имеет долги перед субподрядными организациями, с которыми оно заключало договоры на оказание отдельных работ.

Разъяснено, что согласно действующего законодательства Министерство обороны не отвечает по обязательствам акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, не вмешивается в их хозяйственную деятельность.

ТОО "Әскери құрылыс Астана" является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Все подрядчики и субподрядчики являются субъектами рыночных отношений, добровольно участвовали в конкурсах на общих основаниях, и на законном основании вступили друг с другом в договорно-правовые отношения.

Министерство обороны не имеет единого оператора по строительству и ремонту объектов Вооруженных Сил. В ходе обсуждения вопросов подчеркнуто, что финансовые трудности в виде кредиторской задолженности у ТОО "Әскери құрылыс Астана" начали формироваться с 2016 года.

Главное управление расквартирования войск в качестве заказчика все свои обязательства перед ТОО "Әскери құрылыс Астана" выполнило в полном объеме, своевременно перечислило все денежные средства за выполненные работы, и не несет юридической ответственности за взаимоотношения самостоятельных хозяйствующих субъектов. Но учитывая социальный характер данного вопроса, оборонное ведомство по своей инициативе с самого начала активно участвует в урегулировании данного вопроса в рамках своих законных компетенций.

На совещании обсуждены и рекомендованы механизмы погашения задолженности ТОО "Әскери құрылыс Астана" перед субподрядчиками.

Оборонным ведомством назначен аудит ТОО "Әскери құрылыс Астана", в ходе которого Главная финансовая инспекция Министерства обороны должна определить эффективность финансово-хозяйственной деятельности товарищества, а также полноту и качество выполнения работ субподрядными организациями по каждому договору. Проводится инвентаризация имущества и активов ТОО "Әскери құрылыс Астана" для возможной последующей их реализации. В случае выявления нарушений законности им будет дана соответствующая правовая оценка.

Руководство ТОО "Әскери Құрылыс Астана" заверило, что выполнение запланированных мероприятий позволит оперативно погасить имеющиеся задолженности.

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