Нигматулин: Вклад Нуртилеу Имангалиулы в развитие отечественного телевидения бесценен

Нуртилеу Имангалиулы свою жизнь посвятил благородному делу.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин направил телеграмму соболезнования семье известного казахстанского журналиста Нуртилеу Имангалиулы.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что уход из жизни Нуртилеу Имангалиулы – это невосполнимая потеря для народа Казахстана и для отечественного телевидения.

Нуртилеу Имангалиулы свою жизнь посвятил благородному делу – служению казахстанскому обществу, работе на благо нашей страны. Он был настоящим патриотом своей земли, которого всегда отличали высочайшая ответственность, профессионализм и активная гражданская позиция, - говорится в тексте телеграммы.

Нурлан Нигматулин отметил огромный вклад Нуртилеу Имангалиулы в поиск решений многих актуальных вопросов, а также значимую роль известного журналиста в развитии отечественного телевидения, в воспитании и подготовке яркой плеяды молодых тележурналистов.

По словам Председателя Мажилиса, память о Нуртилеу Имангалиулы навсегда сохранится в сердцах казахстанцев.

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