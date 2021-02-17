Нигматулин: Вклад Нуртилеу Имангалиулы в развитие отечественного телевидения бесценен

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Нуртилеу Имангалиулы свою жизнь посвятил благородному делу.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин направил телеграмму соболезнования семье известного казахстанского журналиста Нуртилеу Имангалиулы.
Спикер Мажилиса подчеркнул, что уход из жизни Нуртилеу Имангалиулы – это невосполнимая потеря для народа Казахстана и для отечественного телевидения.
Нуртилеу Имангалиулы свою жизнь посвятил благородному делу – служению казахстанскому обществу, работе на благо нашей страны. Он был настоящим патриотом своей земли, которого всегда отличали высочайшая ответственность, профессионализм и активная гражданская позиция, - говорится в тексте телеграммы.
Нурлан Нигматулин отметил огромный вклад Нуртилеу Имангалиулы в поиск решений многих актуальных вопросов, а также значимую роль известного журналиста в развитии отечественного телевидения, в воспитании и подготовке яркой плеяды молодых тележурналистов.
По словам Председателя Мажилиса, память о Нуртилеу Имангалиулы навсегда сохранится в сердцах казахстанцев.
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