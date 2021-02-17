Производители сельхозпродукции в Атырау получили субсидий на 3,7 млрд тенге

На этот год запланирована реализация 4-х проектов.

В Атырау в прошлом году было выплачено 3,7 млрд тенге субсидий производителям сельхозпродукции. Об этом проинформировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной в прошлом году работе, сообщает zakon.kz.

В результате валовый объем продукции в агросекторе составил 86 млрд 500 млн тенге. Есть субъекты, нарастившие мощности за счет передовых технологий. К примеру, кооператив "Буйыргын", произведя 104 тонны продукции, превратился в одно из крупнейших хозяйств агросектора. Крестьянское хозяйство "Дастан" в Махамбетском районе, обновив инфраструктуру, в 2,5 раза повысило урожайность выращиваемых культур. Названные хозяйства в прошлом году ввели в строй 1 гектар теплиц, приступив к внесезонному выращиванию овощей,- отметил аким Атырауской области Досмухамбетов.

На этот год запланирована реализация 4-х проектов общей стоимостью 2 млрд 600 млн тенге с созданием 40 рабочих мест.

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