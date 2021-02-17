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В Атырауской области проводятся масштабные работы по углублению дна двух рек

Фото: azh.kz 17 февраля 2021, 15:24

Разработана и направлена на экспертизу проектно-сметная документация работ по углублению дна рек на предстоящие годы.

Продолжаются работы по углублению дна рек Урал и Кигач, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе отчета о проделанной в прошлом году работе.

По словам главы региона в 2017-2020 годах на 152 километрах рек Урал, Кигач были проведены дноуглубительные работы.

В этом году эти работы запланированы на 17 километрах реки Кигач. Разработана и направлена на экспертизу проектно-сметная документация работ по углублению дна рек на предстоящие годы.

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