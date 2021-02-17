Требования к кандидатам на пост главы Верховного суда могут изменить

Об этом говорится в проекте Конституционного закона.

Ряд изменений и дополнений предлагается внести в закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Поправки опубликованы в проекте Конституционного закона за февраль 2021 года.

Так, предлагается уточнение 29-й статьи закона (Требования, предъявляемые кандидатам в судьи), а именно пункта 5.

В действующей редакции требования о наличии судейского стажа, прохождении стажировки, необходимости заключения пленарного заседания ВС не распространяются на кандидата на должность председателя ВС, а также в случаях, предусмотренных частью девятой пункта 4 статьи 30 настоящего Конституционного закона.

В девятой части пункта 4 говорится о том, что Высший Судебный Совет рекомендует Президенту Казахстана для представления в Сенат кандидатов на должность председателя или судьи Верховного суда.

В предлагаемых уточнениях пятый пункт изложен в редакции:

Требования о наличии стажа, прохождении стажировки, сдачи квалификационного экзамена, необходимости заключения пленарного заседания Верховного Суда не распространяются на кандидата на должность председателя Верховного Суда, а также в случаях, предусмотренных частью восьмой пункта 4 статьи 30 настоящего Конституционного закона.

В восьмой части пункта 4 говорится о том, что Президент Казахстана вправе внести представление об избрании кандидата на должность судьи Верховного Суда во внеконкурсном порядке.

Кроме этого в статью 11 и 22 предлагается внесение новых подпунктов в целях образования судебных коллегий пленарным заседанием Верховного Суда по представлению председателя Верховного Суда.

Также предлагается изложить статью о структуре и составе Верховного суда. Органом Верховного суда предлагается признать судебную коллегию по административным делам в связи с введением в действие Административного процедурно-процессуального кодекса.

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