Акима Тараза и и.о. акима Караганды привлекли к адмответственности

За необоснованный отказ в предоставлении госуслуги.

Агентство по делам госслужбы предоставило информацию о том, сколько акимов было наказано в 2020 году, передает zakon.kz.

Как пишет BaigeNews.kz, к административной ответственности были привлечены аким Тараза и временно исполняющий обязанности акима Караганды.

Акима Тараза Айтказы Карабалаева и Сабита Оспанова, исполнявшего обязанности акима Караганды в декабре 2020 года, наказали за необоснованный отказ в предоставлении госуслуги. Их оштрафовали на 41 670 и 27 780 тенге соответственно. Вместе с акимом Тараза к ответственности привлекли и его подчиненных.

На основании заявления Исмазова Р. (от 11.06.2020 г. № ФЛ-И-98) территориальным департаментом Агентства по Жамбылской области проведена внеплановая проверка в аппарате акима города Тараза. В результате проведенной работы за необоснованный отказ в оказании государственной услуги (выдаче разрешительного документа) акиму города Тараз Карабалаеву А., за нарушение порядка оказания государственной услуги руководителю отдела земельных отношений Тараза Башанову Б. и руководителю отдела архитектуры и градостроительства Тараза Бобееву А. составлены протоколы об административных правонарушениях и наложены штрафы на общую сумму 152 790 тенге, - сообщили в Агентстве по делам госслужащих.

Это не единственные чиновники, которые были наказаны в 2020 году за некачественное оказание госуслуг:

шесть акимов районов и городов (Алматинская область – города Уштобе, Талгар, Жаркент; Атырауская область – город Кульсары; ВКО – район Алтай, Тарбагатайский район);

29 акимов сельских округов;

17 руководителей областных управлений (пассажирского транспорта и автомобильных дорог, городского планирования и урбанистики, культуры, здравоохранения, природных ресурсов и регулирования природопользования, архитектуры и градостроительства, государственного архитектурно-строительного контроля, земельных отношений);

47 руководителей отделов земельных отношений;

34 руководителя отделов по архитектуре и градостроительства;

четыре руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

12 должностных лиц акиматов районов.

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