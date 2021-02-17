Как и куда перенесут VIP-терминал аэропорта Алматы

Существующий VIP-терминал будут переносить по частям.

В режиме онлайн проходят слушания по переносу исторического здания VIP-терминала аэропорта на новое место. Стало известно, как это будет делаться, передает zakon.kz.

Али Ахмедов, архитектор компании, которая будет выполнять обновление аэропорта, сообщил, что было несколько вариантов для расширения основного терминала аэропорта Алматы. Первая локация - действующий вертолетный завод, и вторая локация на перроне не одобрены, поскольку расположение не позволяет достичь уровня обслуживания Оптимум, подходит больше для VIP-терминала, чем для международного терминала. В итоге выбрано место для расширения терминала аэропорта - территория нынешнего VIP-терминала.

Такое расположение терминала обеспечивает комфорт с близким расположением для пассажиров, - сказал Али Ахмедов.

По его словам, законодательство позволяет перенести существующий VIP-терминал на новое место. Поскольку здание не сохранилось более чем на 30%, утратило национальное историко-культурное значение, а перемещение здания на новое место приведет к улучшению его состояния.

Нынешний статус здания VIP-терминала - объект культурного наследия местного значения.

Садуакас Агитаев,представитель "Казпроект реставрация", рассказал, что здание VIP-терминала аэропорта по-прежнему является памятником, он состоит в списке, это никто не отрицает.

О переносе было принято решение из-за ансамблевости, это потеряно. Новое здание аэропорта и 9-этажка окружили старое здание VIP-терминала. На новом месте оно будет в центре внимания. Перенос - это вариант сохранения. Мы этим положением пользуемся, - сказал он.

"На основании этого акимат одобрил проект перемещения. Рассмотрены 3 варианта, куда перенесут вип-терминал аэропорта", - сказал представитель застройщика.

Существующий VIP-терминал будут переносить по частям. Сначала перенесут конструкции, далее будет постепенный демонтаж частей здания и их монтаж на новом месте. Перенесено будет здание вместе с элементами, которые представляют собой историческую ценность.

По словам первого замакима Алматы Ерлана Кожагапанова, для здания VIP-терминала выбрано место южнее южного VIP-а, где сейчас частные самолеты. Основной терминал там построить невозможно, потому что самолету нужна ширина, а не только высота для посадки. Также он добавил, что интеграция старого здания VIP-терминала с новой постройкой не дает возможность увеличить пассажиропоток.

Перенести здание планируют за 18 месяцев, дата начала работ- июнь 2021 года. Новый пассажирский терминал обещают построить за 30 месяцев, начать стройку в июне 2021 года.

Финансирование проекта по расширению терминала алматинского аэропорта и переносу VIP-терминала будет полностью из-за рубежа, бюджетные средства Казахстана и Алматы не будут задействованы. Ожидается создание 18 тыс рабочих мест.

Альберт Ахметов

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