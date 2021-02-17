Билл Гейтс призвал отказаться от натурального мяса

Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям - благотворитель.

Основатель Microsoft и благотворитель Билл Гейтс назвал один из главных способов спасти мир, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, Гейтс знает о том, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы.

Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем, — сказал он.

Он надеется, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством.

Ранее Гейтс предупреждал о двух угрозах человечеству. По его мнению, угрозами являются изменение климата и биотерроризм.

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