В Алматинской области создано более 60 тысяч рабочих мест

В области "Дорожная карта занятости-2020 осуществляется по нескольким направлениям.

Аким Алматинской области Амандык Баталов особое внимание уделяет реализации "Дорожной карты занятости". Для того, чтобы воплотить программу в реальность в 2020 году в регионе было выделено 105 млрд тенге.

Напомним, в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева в области проделана колоссальная работа по реализации программы "ДКЗ-2020".

В рамках программы создано более 60 тысяч рабочих мест, из них большинство направлены через центры занятости, что оказало существенную помощь в трудоустройстве граждан, высвободившихся в период карантина.

По словам акима области Амандыка Баталова, благодаря программе "ДКЗ" повышается уровень занятости населения, улучшается благосостояние населения, а также сокращается безработица.

Основными задачами программы является вовлечение в активные меры содействия занятости самостоятельно занятых, безработных и лиц, входящих в целевые группы населения, развитие кадрового потенциала. И в этом году мы уделим этой сфере большое внимание, - подчеркнул Амандык Баталов.

Например, в числе в рамках ДКЗ отремонтированы дороги в 216 селах на 18 млрд тенге. Все рабочие привлечены по договору от Центра занятости – это одно из условий программы "ДКЗ". Минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге.

Как говорит разнорабочий Фархат Мансапбеков, устроившийся на работу, благодаря программе "ДКЗ", это отличная возможность.

Когда меня позвали на работу, я очень обрадовался. Ведь сейчас очень сильно нужны деньги. Зарплата хорошая и условия тоже, а главное, что мы приносим пользу своему селу, - сказал он.

В Алматинской области "Дорожная карта занятости-2020 осуществляется по нескольким направлениям. Это капитальный ремонт, реконструкция социальных объектов, благоустройство населенных пунктов, строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Первостепенное внимание уделяется капитальному ремонту зданий школ и строительству лечебных амбулаторий. Это значит, что не менее 10-и проектов реализуются в каждом районе области по ДКЗ.

Отметим, благодаря данной программе в Алматинской области реализуется сотни успешных проектов, и тысячи жетысусцев устраиваются на работу, а также в регионе увеличивается количество социально- важных объектов. В этом году в Жетысу планируются также активно развивать "ДКЗ-2021". Подчеркнем, что в этом году начнется строительство еще семи школ, из них шесть взамен трехсменных.

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