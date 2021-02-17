Баталов: Мы будем создавать региональный кадровый резерв

Я всегда готов поддержать молодежь – аким области.

Один из главных вопросов, находящихся на контроле главы государства – создание прозрачного и эффективного социального лифта для талантливой молодежи. Об этом упомянул и аким Алматинской области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи с населением.

Идею о создании молодежного кадрового резерва на уровне области предложил финансовый директор биржи Международного финансового центра "Астана" Ренат Бектуров, возглавляющий список 300 резервистов Президентского кадрового резерва.

По его словам, в регионе отмечается утечка кадров, а создание молодежного кадрового резерва, поможет в корне изменить ситуацию.

Я сам родом из Жетысу. И знаю многих талантливых, перспективных молодых специалистов, которые получили образование по программе "Болашак", учились и стажировались за границей. К сожалению, в основном они уезжают в Нур-Султан, Алматы, некоторые за рубеж. Хотелось бы, чтобы такие таланты оставались у нас, в области. Для этого, я хочу вам предложить, чтобы у нас в Алматинской области был создан кадровый резерв. Специалисты, которые войдут в этот список, могут позитивно повлиять на развитие региона, а также поспособствуют технологическому развитию, выстраивая гражданское, миролюбивое предпринимательское общество, - сказал он.

В свою очередь, Амандык Баталов подчеркнул, что Жетысу взрастил немало важных кадров, работающих сейчас, во благо страны. И также отметил, что готов взяться за инициативу создания социального лифта для молодежи области.

Кадровый резерв из числа молодых, образованных и перспективных личностей - это огромное вложение в будущее. У нас в регионе немало таких людей. Я это прекрасно знаю. Если мы привлечем их и создадим кадровый резерв то, несомненно, поднимем секторы экономики и социальной сферы в разы, что в целом значительно поможет поднять уровень жизни жителей. Конечно, если они проявят интерес к заданной вами теме, я всегда готов поддержать молодежь, – сообщил Амандык Баталов.

Помимо этого, в ходе отчетной встречи был затронут вопрос создания лучших условий для развития научного и технического потенциала Алматинской области. Стало известно, что в Талдыкоргане может появиться IT-парк и даже своя "силиконовая долина".

Уже давно не новость, что лучшие "умы" Жетысу покоряют развитые зарубежные страны. По словам выпускника Гарварда и Гонконгского университета науки и технологии, генерального директора "QazTrade" Азамата Аскаровича, технико-математическая общеобразовательная база Талдыкоргана, считается одной из самых лучших в республике. Он же поднял вопрос об альтернативной среде для IT специалистов в жемчужине Жетысу. Ведь дети школ, лицеев и Назарбаев Интеллектуальной Школы области ежегодно выигрывают международные конкурсы и олимпиады, а российские ВУЗы, ВУЗы Европы, Китая и США из года в год продолжают охоту на лучшие "умы".

К сожалению, в центре нашей области пока нет консолидирующего ресурса, некого IT-парка, — концентрата научного и технического потенциала региона. А ведь развитие IT инфраструктуры — это одно из самых перспективных и востребованных направлений. К тому же реализация концепции "Smart City" напрямую подразумевает наличие центрального информационного-коммуникативного узла, коим мог бы стать IT-парк,– говорит Амандык Габбасович.

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