Болеют даже дети: какова ситуация с туберкулезом в Алматы

Только за прошлый год в Алматы выявлено 17 детей с туберкулезом.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал о ситуации с заболеваемостью туберкулезом в городе, передает zakon.kz.

В 2020 году 503 алматинца заразились туберкулезом, 200 из них - с активной формой. По опросу, 80% заболевших не знают где заразились, так как подхватить палочку Коха можно в любом месте при сниженном иммунитете, - отметил он.

По словам Байгабулова, в зоне риска – дети раннего возраста, старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Надежное средство от туберкулеза – это вакцинация детей с рождения. Первую вакцину БЦЖ, в случае отсутствия противопоказаний, новорожденные дети получают в родильном доме, для закрепления иммунитета повторно вакцинируют в 6 лет. Следует отметить, что привитые дети заболевают туберкулезом значительно реже, защищая от тяжелых и опасных его форм. Вакцинация предохраняет детей от развития остро прогрессирующих форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит. Другими компонентами профилактики являются – здоровый образ жизни, сбалансированное питание и ежегодное прохождение флюорографических обследований, - рассказал заместитель главного санврача города.

Чтобы установить, есть ли туберкулезная инфекция в организме ребенка или нет – ежегодно проводится проба Манту. Только за прошлый год в Алматы выявлено 17 детей с туберкулезом.

Горожанам следует быть настороженными в случае таких симптомов: как сильный продолжающийся кашель более трех недель, высокая температура, боли в груди во время дыхания, повышенная потливость особенно ночью, выделение мокроты. При появлении двух и более из перечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу, и не заниматься самолечением.

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