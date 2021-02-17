Казахстанцы со следующей недели смогут передавать пенсионные накопления в управляющие компании

Приложение zakon.kz
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После заключения договоров и публикации ЕНПФ реестра управляющих компаний, вкладчик уже сможет выбрать управляющую компанию и перевести туда часть своих накоплений.
На брифинге в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка директор департамента рынка ценных бумаг Едил Медеуов рассказал о сроках, когда казахстанцам станет доступна услуга по переводу части пенсионных накоплений под управление управляющим компаниям, передает корреспондент zakon.kz.
Отдельные управляющие компании, которые планируют управлять пенсионными активами, уже начали работу по заключению с ЕНПФ договоров на доверительное управление пенсионными активами, - сказал Медеуов.
По его словам, с начала февраля отрабатываются технические вопросы, связанные с обменом информацией и передачей пенсионных накоплений.
После заключения договоров и публикации ЕНПФ реестра управляющих компаний, вкладчик уже сможет выбрать управляющую компанию и перевести туда часть своих накоплений. На следующей неделе мы ожидаем, что вкладчикам уже будет доступна данная опция, - сообщил он.
Список компаний, в которые можно будет передать часть пенсионных накоплений:
- First Heartland Jysan Invest- BCC Invest (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит")- Halyk Global Markets ("Народный Банк Казахстана")- "Народный Банк Казахстана" Halyk Finance- First Heartland Capital- "Сентрас Секьюритиз"
Оксана Скибан, Нур-Султан
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