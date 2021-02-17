Умер врач-изобретатель дефибриллятора Лаун

У него были диагностированы пневмония и застойная сердечная недостаточность.

Изобретатель первого дефибриллятора, врач-кардиолог Бернард Лаун умер в США в возрасте 99 лет, сообщает zakon.kz.

По данным The New York Times, он ушел из жизни в своем доме в деревне Честнат Хилл (штат Массачусетс).

Его внучка Ариэль Лаун Левитон отметила, у дедушки были диагностированы пневмония и застойная сердечная недостаточность.

Бернард Лаун родился 7 июня 1921 года в Литве. В 1935 году его семья эмигрировала в США. Четыре десятилетия назад он активно занимался и научной, и общественной деятельностью.

В 1962 году Лаун разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, который назвали фибрилляцией. Благодаря ему начали проводить операции на открытом сердце.

В 1985 году получил Нобелевскую премию мира в "За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира".

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