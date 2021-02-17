ТАСС: ЕСПЧ требует освободить Навального

Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение потребовать от России освободить оппозиционера Алексея Навального в рамках обеспечительных мер, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к секретариату Совета Европы.

По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение.

Ранее министерство юстиции РФ прокомментировало информацию, заявив, что Алексея Навального не отпустят по требованию представителей ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за красную линию. Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права, — заявили в российском Минюсте.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальное. Блогеру назначили 2 года и 8 месяцев колонии.

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