Рысь в Баянаульском нацпарке попала на видео

Пользователи удивились смелости автора видео, так близко подошедшему к опасной кошке.

Рысь, гуляющую по Баянаульскому национальному парку, заснял на видео местный экскурсовод, сообщает zakon.kz.

Кадры с красавцем-хищником гид выложил в Instagram.

На одном видео рысь гуляет по заснеженному лесу, а на втором – идет к проезжей части.

Вот он, красавчик - баянаульский рысь. Они постоянно на Кочете двигаются. Просто не всегда их успеваешь запечатлеть на камеру,– говорит автор видео.

Пользователи удивились смелости автора видео, так близко подошедшему к опасной кошке. Но все восхитились красотой зверя.

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