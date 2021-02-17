Мошенническую схему онлайн-займов раскрыли полицейские Алматы

На днях в Алматы были задержаны двое мошенников работавших по преступной схеме.

О мошеннической схеме оформления онлайн-займов рассказали алматинские полицейские, сообщает zakon.kz.

Аферисты обращаются к владельцам интернет-объявления, представляются покупателем и предлагают произвести оплату за товар по банковским реквизитам.

Хозяин передает злоумышленнику свои персональные данные, а тот оформляет на них онлайн-займ. При этом преступник умышленно берет кредит на большую сумму, чем стоимость товара, в объявлении. Когда на карту продавца поступают деньги, мошенник просит вернуть ему разницу, мотивируя ошибочным переводом. Ни о чем не подозревающий продавец самостоятельно перечисляет на счет мошенника эту разницу, а уже потом узнает, что на его имя был оформлен кредит.

Мы в очередной раз призываем граждан быть внимательнее, чтобы не стать жертвой мошенников: не стоит сообщать никому свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды и кодовые слова. Регулярно производить смену паролей доступа к услугам банкинга, проверять движение денег на своих счетах. И не доверять незнакомым людям. начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров

На днях в Алматы были задержаны двое мошенников. Гражданка Н., 1992 года рождения, уроженка Алматинской области и 25-летний гражданин С. – житель Алматы.

Между собой фигуранты никак не связаны, но работали по описанной схеме. Сумма ущерба на двоих – более полмиллиона тенге.

Промышляли онлайн-кредитами, микрозаймы оформлялись на сервисах микрокредитных организаций, после чего обманным путем выводили денежные средства на свою банковскую карту. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК, – резюмировал Еркин Инкаров.

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