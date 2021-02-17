Сагинтаев остановил застройку после обращения горожан

Выслушав обе стороны, поручил детально разобраться в возникшей ситуации, - аким Алматы.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев остановил объект точечной застройки по обращению горожан, сообщает zakon.kz.

Аким выслушал алматинцев, пожаловавшихся на застройку, и поручил на время изучения вопроса остановить строительство многоэтажного дома.

Во время отчетной встречи алматинка Толкын Орайханова озвучила обращение жителей домов по пр. Назарбаева, №176 и 220/3 по вопросу точечной застройки. Об этом аким Алматы Б. Сагинтаев написал в своем аккаунте в Instagram.

Выехал на место, встретился с жителями и застройщиком. Выслушав обе стороны, поручил детально разобраться в возникшей ситуации. На время изучения вопроса стройка будет остановлена, — подчеркнул аким города.

17 февраля текущего года в режиме онлайн состоялась отчетная встреча акима города Б. Сагинтаева перед населением "Алматинский диалог 2.0". Алматинцы интересовались сроками ремонта и строительства дорог, социальных объектов и общественных пространств. Также были высказаны обращения по вопросам экологии, озеленения, общественной безопасности.

Бакытжан Сагинтаев отметил актуальность озвученных горожанами вопросов, по каждому из которых даны разъяснения и будут приняты решения.

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