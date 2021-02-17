Полицейские Петропавловска выяснили, кто выбросил венки "афганцам" в мусор

В Сети поднялась волна возмущения и требования наказать вандалов.

В соцсетях Петропавловска появилось видео, на котором неизвестные выбрасывают венки, возложенные к памятнику воинам-афганцам, в мусор, сообщает zakon.kz.

Горожане остро отреагировали на произошедшее. В Сети поднялась волна возмущения и требования наказать вандалов.

Позже полицейские СКО объяснили произошедшее.

Сотрудники первого отдела полиции города установили, что работники коммунальных служб собирали цветы и венки, которые были разбросаны вокруг памятника из-за погодных условий.

На видео видно, как они несут собранные цветы и венки к мусорным контейнерам. Руководством УП города Петропавловска в ходе профилактической беседы с представителями ТОО “Коммунхоз” достигнута договоренность о недопустимости впредь подобной срочной утилизации венков и возложенных цветов, задевающей чувства горожан. пресс-служба МВД РК

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