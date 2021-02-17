Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

В украинском правительстве подчеркивают, что это не повлияет на интересы граждан.

Кабинет Министров Украины принял решение выйти из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества Независимых Государств, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

Сегодня кабмин принял проект постановления... которым предлагается выйти из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, — написал он в Facebook.

Отмечается, что за период с момента подписания Соглашение для Украины оно не было практически реализовано.

В украинском правительстве подчеркивают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы граждан.

Документ подписали 9 октября 1992 года в Бишкеке. В нем участники договорились, в том числе, координировать действия по предоставлению услуг связи, согласовывать развитие сетей, совместно работать над тарифной политикой.

Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.

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