Часть домов в Алматы останется без воды

19 февраля будут проводится ремонтные работы.

Ряд зданий в Медеуском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

19 февраля с 9:00 до 16:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Медеуского района Алматы в контуре улиц Аль-Фараби – Достык – Кажымукана – Мендикулова.

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для замены технологического оборудования.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. ГКП "Алматы су"

В ведомстве просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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