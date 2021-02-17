В США взорвали 39-этажное казино Дональда Трампа

Власти Атлантик-Сити устроили целое шоу из процесса сноса.

В городе Атлантик-Сити штата Нью-Джерси власти снесли 39-этажное здание, в котором раньше находилось казино "Трамп-Плаза", сообщает zakon.kz.

Как передает телеканал "Россия 24", с бывшим президентом США Дональдом Трампом это решение не связано – казино закрыли еще в 2014 году, тогда же и решили снести.

Власти Атлантик-Сити устроили целое шоу из процесса сноса. Право нажать кнопку хотели продать на аукционе. Власти надеялись выручить от торгов до $1 млн. Идею отверг сторонник Трампа и владелец здания Карл Ичан.

Казино в высотке открыли в Атлантик-Сити в 1984 году. Трамп продал всю недвижимость в городе в 2009 году, но продолжал получать доходы от использования своего имени в названии.

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