Почему окреп тенге, объяснили в Нацбанке

Хотя укрепление национальной валюты на рост экономических показателей страны не повлияло.

В Национальном банке объяснили, почему укрепилась национальная валюта, сообщает zakon.kz.

Одной из причин назвали конвертацию активов из Нацфонда для республиканского бюджета, передает КТК.

Второй причиной указали продажу экспортной выручки квазигоссектора.

За доллар сейчас дают 417 тенге. Но в январе, несмотря на подорожание нефти, она подешевела почти на 1%: доллар продавали за 424. Хотя укрепление национальной валюты на рост экономических показателей страны сильно не повлияло.

Более того, выяснилось, что они, наоборот, просели. И вновь это связано с "черным золотом".

Все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали положительные темпы роста. Снижение горнодобывающей промышленности произошло из-за сокращения добычи нефти на 12,3% в рамках исполнения обязательств по соглашению ОПЕК+. В результате в январе текущего года темп роста ВВП составил 4,5%. министр национальной экономики РК Асет Иргалиев

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