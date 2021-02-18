В России запретили показ четырех аниме

Уточняется, что ссылки, по котором можно просмотреть это аниме запрещены к распространению на территории страны. Вскоре они будут заблокированы.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение на территории России четырех аниме, среди которых "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Натюрморт в серых тонах" и "Клинок Маню", передает zakon.kz.

Как сообщает fontanka.ru, под запрет попал, в том числе, сериал, который в соответствии с системой рейтингов Американской киноассоциации предлагают к просмотру детям начиная с 13 лет, один из запрещенных сериалов по этим рейтингам предназначен к просмотру только лицами старше 17 лет.

Уточняется, что ссылки, по котором можно просмотреть это аниме запрещены к распространению на территории России. Вскоре они будут заблокированы.

Напомним, что запретить несколько десятков аниме и песню Моргенштерна потребовала петербургская прокуратура. Всего в суды Петербурга было подано пять исков. Решения по большинству из них уже вынесены.

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