Илон Маск намерен создать собственную криптовалюту

Вечером 16 февраля стоимость токена MarsCoin поднималась в 31 раз, до исторического максимума в $2,5, по данным сервиса Coinmarketcap.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск захотел создать Марскоин (MarsCoin), сообщает zakon.kz.

Он написал об этом в Twitter.

После чего пользователи начали скупать малоизвестную криптовалюту.

На днях Маск попросил крупных держателей криптовалюты Dogecoin продать ему часть активов. В ходе обсуждения этой темы предпринимателю предложили создать собственную криптовалюту. Основатель и генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предложил назвать актив MarsCoin. Маск согласился.

Вечером 16 февраля стоимость токена MarsCoin поднималась в 31 раз, до исторического максимума в $2,5, по данным сервиса Coinmarketcap.

Ранее курс Dogecoin обвалился после обещания Маска поддержать владельцев криптовалюты при ее продаже. По его мнению, слишком высокая концентрация — "единственная реальная проблема".

Перед этим в феврале сообщалось, что Маск купил Dogecoin для своего сына. После соответствующей новости стоимость валюты возросла с 6 до 8 центов.

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