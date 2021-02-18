В НАТО подтвердили, что считают Россию и Китай своими соперниками

Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На саммите Североатлантического альянса (НАТО) в этом году необходимо принять новую стратегическую концепцию, которая будет направлена на сдерживание России и Китая, сообщает zakon.kz.

Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Также он считает, что сейчас она не учитывает геополитические изменения в мире – в частности, подъем Китая и агрессивность России по отношению к своим соседям.

Генеральный секретарь сообщил, что в документе необходимо также укрепить связь Европы и США.

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