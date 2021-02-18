Белый дом обвинил в кибератаке хакеров "российского происхождения"

Каких бы то ни было доказательств, как всегда, приведено не было.

В Белом доме заявили, что сайты девяти федеральных ведомств США и около 100 компаний пострадали от хакерской атаки через софт Solarwind, сообщает zakon.kz.

В администрации США уверены, что за атакой, вероятно, стояли хакеры "российского происхождения", передает РИА Новости.

Об этом заявила в среду на брифинге заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер, курирующая вопросы кибербезопасности.

Разведсообщество выясняет, кто несет ответственность за кибератаку. Пока этот обзор не завершится, я буду прибегать к формулировке, которая использовалась ранее: <...> ответственность несет действующее лицо, вероятно, российского происхождения.

Каких бы то ни было доказательств, как всегда, приведено не было.

Энн Нюбергер добавила, что число пострадавших еще может возрасти.

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