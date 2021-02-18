Марадоне добавляли снотворное в пиво

В последние месяцы жизни у Марадоны были "сложные" отношения с алкоголем.

Сиделка скончавшегося футболиста Диего Марадоны добавляла ему в пиво снотворное, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Это стало известно со слов психолога Гризельды Морел, работавшей с восьмилетним сыном футболиста Диего Фернандо.

Морел рассказала, что в последние месяцы жизни у Марадоны были "сложные" отношения с алкоголем, он употреблял пиво и вино. С ее слов, одна из сиделок Марадоны подмешивала снотворное ему в пиво, чтобы он "не суетился" ночью. Помимо этого, экс-футболисту давали алкоголь по утрам, если он просил об этом.

Морел также отметила, что психическое здоровье Марадоны настолько ухудшилось, что один из его помощников однажды застал его, якобы разговаривающим по телефону в своей комнате без самого аппарата в руке.

В декабре 2020-го стало известно, что токсикологическая экспертиза не выявила в организме умершего Марадоны следов алкоголя или наркотиков. Эксперты-криминалисты исследовали мочу и кровь спортсмена и обнаружили там лишь психотропные препараты.

Ранее суд разрешил проверить личные телефоны Марадоны в рамках расследования его смерти. Следователей интересуют переписки Марадоны с врачами — Леопольдо Люке и Агустиной Косачов. Марадона владел двумя смартфонами. Один использовался для общения с родными, второй — с более широким кругом лиц.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

Марадона известен выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Марадона считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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