Взрыв отеля Трампа попал на видео

На снос знаменитого здания пришли посмотреть многие жители города

В США в городе Атлантик-Сити взорвали 39-этажное казино и отель Trump Plaza, ранее принадлежавший бывшему президенту Дональду Трампу. Видео взрыва появилось на Youtube-канале местного портала nj.com, передает zakon.kz.

На снос знаменитого здания пришли посмотреть многие жители города, пишет РИА Новости. Отмечалось, что право нажать кнопку власти хотели продать на аукционе и надеялись выручить от торгов до $1 млн. Но идею отверг сторонник Трампа и владелец здания Карл Ичан.

Заведение открылось в мае 1984 года и стало десятым казино в городе, в 2014 году его закрыли. Из-за закрытия этого тысячи людей остались без работы.

После прекращения функционирования казино в 2016 году права собственности на него перешли от Trump Entertainment Resorts к Icahn Enterprises.

Мэр Атлантик-Сити Марти Смолл в 2020 году поставил перед администрацией задачу снести здание, которое уже начало разрушаться.

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