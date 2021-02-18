Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрированы 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Минздраве предоставили суточные данные по заболевшим коронавирусом, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 204 924 случая, из них:
в городе Нур-Султан - 24088(+105),
в городе Алматы - 23941(+105),
в ВКО - 21392(+71),
в Атырауской области - 16809(+35),
в Павлодарской области - 16625(+114),
в Карагандинской области - 14903(+65),
в Акмолинской области - 12860(+72),
в ЗКО – 12329(+84),
в СКО - 11954(+32),
в Костанайской области - 11645(+69),
в Алматинской области - 10277(+61),
в городе Шымкент - 6030(+8),
в Жамбылской области - 5793(+11),
в Туркестанской области - 4231(+8),
в Мангистауской области - 4174(+4),
в Актюбинской области - 4131(+19),
в Кызылординской области - 3742(+6).Информация о выздоровевших в Казахстане
В Казахстане 1 061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Из них:
в городе Нур-Султан - 79,в городе Алматы - 162,в городе Шымкент - 5,в Акмолинской области - 196,в Алматинской области - 40,в Атырауской области - 90,в ВКО - 22,в Жамбылской области - 8,в ЗКО - 125,в Карагандинской области - 53,в Костанайской области - 107,в Кызылординской области - 5,в Мангистауской области - 11,в Павлодарской области - 94,в СКО - 41,в Туркестанской области - 23.
Всего в стране выздоровели 188 606 человек от COVID-19.
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