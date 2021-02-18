Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Минздраве предоставили суточные данные по заболевшим коронавирусом, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 204 924 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 24088(+105),

в городе Алматы - 23941(+105),

в ВКО - 21392(+71),

в Атырауской области - 16809(+35),

в Павлодарской области - 16625(+114),

в Карагандинской области - 14903(+65),

в Акмолинской области - 12860(+72),

в ЗКО – 12329(+84),

в СКО - 11954(+32),

в Костанайской области - 11645(+69),

в Алматинской области - 10277(+61),

в городе Шымкент - 6030(+8),

в Жамбылской области - 5793(+11),

в Туркестанской области - 4231(+8),

в Мангистауской области - 4174(+4),

в Актюбинской области - 4131(+19),

в Кызылординской области - 3742(+6).

Информация о выздоровевших в Казахстане

В Казахстане 1 061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Из них:

в городе Нур-Султан - 79,в городе Алматы - 162,в городе Шымкент - 5,в Акмолинской области - 196,в Алматинской области - 40,в Атырауской области - 90,в ВКО - 22,в Жамбылской области - 8,в ЗКО - 125,в Карагандинской области - 53,в Костанайской области - 107,в Кызылординской области - 5,в Мангистауской области - 11,в Павлодарской области - 94,в СКО - 41,в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровели 188 606 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!