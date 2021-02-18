Ни один казахстанец не умер от пневмонии за сутки

От коронавируса скончалось 10 человек.

За сутки от пневмонии не зафиксировано ни одной смерти, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса скончалось 10 человек.

На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 994 человека (13 644 КВИ+ и 8 350 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 900 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 094 пациента.

Также, на 16 февраля зарегистрирован 61 случай заболевания пневмонией. Выздоровело 160 человек.

Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане

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