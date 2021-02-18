Что делать, если не можете вовремя погасить кредит

В Казахстане действует государственная программа рефинансирования ипотечных жилищных займов, выданных как в иностранной, так и в национальной валюте.

В жизни так бывает, что не всегда удается вовремя погасить кредит. Человек в подобной стрессовой ситуации начинает волноваться (перед ним маячит перспектива лишиться жилья, оставленного в залог), он начинает обходить стороной банк, которому должен, боится визита коллекторов, и иногда идет к посредникам. Но совсем забывает, что можно смело пойти в банк и попросить о реструктуризации займа. Почему важно сразу обратиться в банк минуя посредников, рассказывает zakon.kz.

В Казахстане действует государственная программа рефинансирования ипотечных жилищных займов, выданных как в иностранной, так и в национальной валюте. Более того, банки сами заинтересованы в том, чтобы взявшие кредит на жилье и не только клиенты выплачивали его обратно вовремя и предлагают свои, особые условия для своих заемщиков по реструктуризации займа.

К примеру, ForteBank активно участвовал в разработке государственной программы по рефинансированию ипотечных займов.

Несмотря на то, что согласно условиям валютной программы ставка вознаграждения по рефинансируемому займу составляет 12% годовых, ForteBank рефинансирует по ставке вознаграждения 0,1-3%. При возникновении сложностей с погашением кредита, рекомендуем обращаться напрямую в банк, минуя любых посредников, – рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

По государственной программе банк продолжает работу по рефинансированию тенговых займов по программе 2015 года до 2045 года. В рамках программы Forte рефинансировал 9 тысяч займов, на сумму 65 млрд тенге, в том числе за 2020 год было рефинансировано 534 займа, на сумму 4,7 млрд тенге.

В одностороннем порядке проведена конвертация по 2,5 тыс. займам на сумму 30,2 млрд тенге. Данная программа стартовала в июне 2015 года и завершится до июня 2045 года. В рамках нее также оказывается дополнительная помощь заемщикам (прощение по СУСН), с февраля 2020 года по 01 июля 2021 года, так за 2020 год долговая нагрузка снижена на сумму 4 млрд тенге по 500 займам, - рассказал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

В случае с госпрограммой ForteBank следует следующим условиям рефинансирования: займы реструктуризируются сроком до 30 лет, по ставке вознаграждения по программе 2015 – 3%, по валютной программе – 12%. При этом банк в рамках предоставления улучшающих условий по тяжелым категория СУСН снижает ставку до 0,1%, по остальным займам – до 3%.

Что касается рефинансирования по внутренним программам банка, то тут каждый случай реструктуризации рассматривается на индивидуальной основе, при этом заемщику могут быть предложены: льготный график, уменьшение процентной ставки, отмена штрафов и иные улучшающие условия, – уточнил заместитель председателя правления ForteBank Айдын Ауезканов.

По конвертированным займам, заемщикам необходимо обратиться в банк с заявлением о рефинансировании займа на льготных условиях до 15 марта 2021 года. После указанного срока, Forte продолжит работу по взысканию задолженности по данным займам в рамках законодательства.

К слову, все проблемные кредиты пришли в ForteBank из Альянс банка и Темирбанка, поэтому ForteBank на постоянной основе проводит оздоровление портфеля и стандартизацию займов, поступающих в проблемный блок.

В ForteBank действует программа по прощению задолженности.

Рамиля Набиева работает старшим официантом, у нее трое детей, старшая дочь - инвалид. Женщина взяла кредит в ForteBank для своего отца, который хотел построить гостиницу. Вскоре ее отец умер, выплачивать займ Рамиля не смогла, и он перешел в разряд проблемных. Кредит был оформлен под залог квартиры, и чтобы не потерять ее, Рамиля обратилась в ForteBank за помощью по программе рефинансирования проблемных займов.

Больше историй о том, как ForteBank помог решить вопрос с проблемными займами, читайте здесь.

Заместитель председателя правления ForteBank Айдын Ауезканов пояснил, что в рамках оказания дополнительной помощи (прощение задолженности по СУСН – многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, участники инвалиды ВОВ, а также лица, приравненные к ним), заемщики вправе обратится с заявлением до 01 июня 2021 года. Окончательное решение касательно прощения задолженности принимается банком.

Другие казахстанцы также с благодарностью вспоминают работу банка по работе с проблемными займами. Тахир Азизбакиев является инвалидом 2 группы с 2001 года. Сотрудники ForteBank пошли на встречу и с пониманием отнеслись к ситуации, в которую он попал.

Мы нарвались на аферистов, мошенников, так получилось, что моя квартира оказалась в залоге. Вроде бы хорошо знакомый человек оформила кредит на меня, обещала погашать сама, а в итоге кредиты не гасила, все на мне повисло. Как мог вначале выживал, гасил, но потом не смог уже, нужно на лекарства, на жизнь. Из-за ее долга мог лишиться квартиры. И банк пошел на встречу, - поделился Тахир.

По условиям госпрограммы предусмотрено рефинансирование займов, выданных в национальной валюте в период с 2004 по 2009 годы, а также займов, выданных в иностранной валюте до 1 января 2016 года. Данная категория займов в наибольшей степени пострадала от последствий мирового кризиса и корректировок национальной валюты. Таким образом, займы, полученные заемщиками в 2016 году и позже, не подлежат рефинансированию по условиям программы рефинансирования ипотечных займов.

Для получения одобрения на рефинансирование займа клиенту необходимо обратится в Банк с заявлением о рефинансировании и предоставлением пакета документов.

При рассмотрении банком вопросов введения поддерживающих мер в отношении заемщиков, испытывающих затруднения в погашении займов, в том числе вопросов об изменении действующих условий займов, фининститут самостоятельно принимает решения в соответствии с внутренней политикой по каждому конкретному случаю с применением индивидуального подхода к каждому заемщику.

Основной целью ForteBank является оказание помощи заемщикам, находящимся в затруднительном финансовом положении (в силу ухудшения состояния здоровья, временной нетрудоспособности, потерей работы) в целях сохранения жилья или имущества заемщика, а также предоставление возможности клиенту погашать свой займ на приемлемых для него условиях. При этом хотелось, чтобы заемщики своевременно и в полном объеме выполняли все взятые на себя обязательства перед банком, – подчеркнул Айдын Ауезканов.

Как мы видим, в случае перехода кредита в разряд проблемного нужно смело обращаться в банк и попросить рефинансирование напрямую, а не идти к помощникам, обещающим различные способы устранения финансовых проблем с кредитом. Только честный, прямой диалог с банком поможет избежать проблем.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!