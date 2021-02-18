Очередной незаконный торговый объект снесли в Алматы

Снос произвели, совместно с судебными исполнителями.

В Алматы снесли очередной незаконный объект, сообщает zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, проверка торгового объекта по пр. Сейфуллина 462 была проведена ранее.

Мы проверили объект на предмет соблюдения земельного законодательства и выявили, что собственник без правоустанавливающих документов занимает землю, находящуюся в государственной собственности. В отношении нарушителя были приняты административные меры и выдано предписание об устранении.

Как отметили в Управлении, снести незаконно возведенный объект удалось все же только после судебных разбирательств.

Собственником объекта предписание исполнено не было, в связи с чем нами было подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. Решением СМЭС исковое заявление о принудительном исполнении ранее выданного предписания удовлетворено. Снос произвели, совместно с судебными исполнителями - сообщили в ведомстве.

2 февраля после продолжительных судебных разбирательств удалось добиться сноса незаконно возведенных автомойки и ряда коммерческих помещений по улице Карасай батыра.

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