Адвокат "Айки-мажор" сделал заявление

Он считает, что оснований держать его подопечную под стражей нет.

В сентябре 2020 года в одном из кафе Алматы девушка порезала посетительницу. Как заявила потерпевшая, подозреваемая - "Айка-мажор" (Айгерим Бахытжанкызы). До настоящего времени освещалась в СМИ позиция потерпевшей стороны. Теперь же и адвокат подозреваемой выступил с заявлением, передает zakon.kz.

Как сообщали в полиции в сентябре прошлого года, после случившегося была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой собирались принять процессуальное решение. Затем было начато досудебное расследование по статье 293 ч.3 п.2 УК РК (хулиганство), подозреваемую задержали на два месяца. Однако позже адвокат потерпевшей сообщила, что уголовное дело прекращено, а действия "Айки-мажор" переквалифицировали как административное правонарушение и отпустили из-под стражи. Однако судья Административного суда усмотрела в ее действиях уголовное правонарушение состав уголовного правонарушения и вернула дело прокурору. В итоге действия Айгерим Бахытжанкызы снова переквалифицировали по ст. 293 ч.3 п.2 УК РК, было возобновлено следствие. 16 февраля стало известно, что "Айку-мажор" снова поместили под стражу на 2 месяца.

После этой новости с заявлением решил выступить ее адвокат. Жумат Абенов. Он сообщил, что слова потерпевшей не соответствуют действительности.

Кудайбергенова Акбота выложила в соцсети Фейсбук и Инстаграм фотографию спинной части тела после операции и написала, что 4 сентября 2020 года с Бакытжанкызы Айгерим, случайно встретились в уборной караоке баре "О-2", затем спустя некоторое время ее увидела в кабинке, где она отдыхала с подругами. Якобы приглашенная "никем" Айгерим пыталась обратить ее внимание на себя разными вопросами, навязывая свое обращение и всячески провоцируя на конфликт. Мол ей было неприятно и она, не выдержав, попросила оставить в покое. И через пару секунд получила серию ножевых ударов в спину - очень неправдоподобно, не находите? Распространив все это в СМИ, именно перед судом публикуя публикации с оскорблениями, ввели общественность в заблуждение, ведь это только одна сторона медали, а есть другая - неизвестная читателям. На самом деле, среди подруг Кудайбергеновой А.Е. находилась знакомая Айгерим, которая пригласила Айгерим за стол. Кудайбергенова сама обратилась к Айгерим с просьбой одолжить блеск для губ, что не гигиенично. Справедливый отказ Айгерим ей не понравилась и когда вернулись в кабинку, сама Кудайбергенова стала грубить Айгерим. Вела себя надменно. Но и это не было причиной нанесения телесных повреждений. Айгерим и Кудайбергенова сидели рядом, и лежащий на столе между ними телефон Айгерим, внезапно исчез, что может подтвердиться видеозаписью из заведения, которая странным образом исчезла. Айгерим не сомневалась, что ее телефон подобрала Кудайбергенова. На просьбы вернуть телефон, Кудайбергенова ответила нецензурной бранью и тогда рассерженная ее поведением Айгерим нанесла два небольших удара имеющейся пилкой для ногтей. Оперировавший врач в своих показаниях указал, что было два легких, не проникающих разреза, которые в результате операции превратили в один большой шов, - написал адвокат.

Далее он сообщил, что дело могло быть закрыто еще в прошлом году. Но "Айка-мажор" хотела написать заявление о краже телефона, но не сделала это, так как стороны шли к примирению. Родители подозреваемой и потерпевшей, с адвокатами, договорились о сумме компенсации 5 млн тенге.

Через неделю потерпевшая сторона потребовала уже 25 млн тенге. Либо, как они сказали, увидите дочь в тюрьме, - заявил Жумат Абенов.

Он считает, что оснований держать его подопечную под стражей нет. Так как она не пропускает следственные мероприятия, воспитывает маленькую дочь и имеет проблемы со здоровьем.

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