Коронавирус в Казахстане: Алматы приближается к "желтой" зоне

Нур-Султан находится в "желтой" зоне.

Алматы постепенно приближается к "желтой" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 февраля.

Ситуация выглядит следующим образом: В "красной" зоне: Павлодарская область. В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Стоит отметить, что с 31 января Алматы находится в "зеленой" зоне.

По данным на 18 февраля, за прошедшие сутки зарегистрированы 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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