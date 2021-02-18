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Коронавирус в Казахстане: Алматы приближается к "желтой" зоне

Фото: pixabay.com 18 февраля 2021, 10:06

Нур-Султан находится в "желтой" зоне.

Алматы постепенно приближается к "желтой" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 февраля.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: Павлодарская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Стоит отметить, что с 31 января Алматы находится в "зеленой" зоне.

По данным на 18 февраля, за прошедшие сутки зарегистрированы 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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