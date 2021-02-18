Мошенники рассылают спам от ЕНПФ 

Они пытаются узнать номер банковской карты.

Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда периодически сообщают о получении информации в социальных сетях и мессенджерах недостоверной информации о телефонных атаках со стороны мошенников. Последние, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, пытаются узнать номер банковской карты и просят назвать ее реквизиты якобы для перерасчета пенсии, сообщает zakon.kz.

Установлено, что подобная спам-рассылка несколько месяцев осуществлялась в Российской Федерации и никакого отношения к казахстанской накопительной пенсионной системе не имеет.

ЕНПФ не осуществляет подобных рассылок и не запрашивает личные данные и данные вашей банковской карты по телефону, - сообщили в пенсионном фонде.

Также Фонд рекомендуем не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

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