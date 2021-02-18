Курс доллара снова упал

Курс доллара установился в размере 415,92 тенге за доллар.

Курс доллара утром 18 февраля снизился почти на один тенге, передает zakon.kz.

Утром 18 февраля на Казахстанской фондовой бирже курс доллара установился в размере 415,92 тенге за доллар (-0,86). По итогам дневных торгов 17 февраля доллар стоил 416,78 тенге.

Курс рубля составляет 5,65 тенге, евро - 505,43 тенге.

В обменниках доллар покупают по 415-416 тенге, продают по 416-417 тенге.

Утром 18 февраля стало известно, что стоимость нефти марки впервые с 21 января 2020 года превысила 65 долларов за баррель.

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