Бизнес-леди нанесла ущерб государству на 650 млн тенге 

Она выписывала фиктивные счета-фактуры.

Жительница Актобе нанесла ущерб государству на сумму более 650 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность лица, которая в период с 2017 по 2019гг. занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области.

Установлено, что жительница Актобе, в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн тенге.

Приговором суда, указанное лицо признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

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