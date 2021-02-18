Дерущегося водителя с "ножом" сняли на видео в Алматы

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Их привлекли к административной ответственности.
Очевидцы сняли конфликт двух водителей на парковке одного из ТРЦ, передает zakon.kz.
В драке один из них достал предмет, похожий на нож. Его соперник отходит в сторону.
В полиции сообщили, что оба участника драки были задержаны и доставлены в УП Медеуского района. Их привлекли к административной ответственности по статье 434 КРКобАП.
После проверки выяснилось, что нож в руке одного из конфликтующих оказался игрушечным.
Материалы административного производства направлены в СМАС Алматы.
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