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Дерущегося водителя с "ножом" сняли на видео в Алматы

Фото: vesti.ru 18 февраля 2021, 12:21

Их привлекли к административной ответственности.

Очевидцы сняли конфликт двух водителей на парковке одного из ТРЦ, передает zakon.kz.

В драке один из них достал предмет, похожий на нож. Его соперник отходит в сторону.

В полиции сообщили, что оба участника драки были задержаны и доставлены в УП Медеуского района. Их привлекли к административной ответственности по статье 434 КРКобАП.

После проверки выяснилось, что нож в руке одного из конфликтующих оказался игрушечным.

Материалы административного производства направлены в СМАС Алматы.

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