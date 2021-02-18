Что общего нашли казахстанцы между переписью населения и вакцинацией

Вакцинация в Казахстане добровольная.

Казахстанцы в соцсетях рассуждают о том, что перепись населения нужна для вычисления отказавшихся вакцинироваться от COVID-19, и, вероятно, привить их насильно, сообщает zakon.kz.

На самом деле перепись населения планировалась задолго до пандемии и никак с ней не связана, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Стоит отметить, что перепись населения в Казахстане проводится раз в 10 лет.

Перепись населения была запланирована на 2019 год, однако ее перенесли из-за изменений в организации процесса. Таким образом, перепись должна была проходить с 1 по 30 октября 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 ее перенесли во второй раз – на октябрь 2021 года.

С 1 по 15 октября казахстанцы смогут принять участие в онлайн-опросе на сайте sanaq.gov.kz. Параллельно с этим с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения в офлайн-режиме.

О том, что в опросники включат вопросы о вакцинации, нигде не сообщалось.

Более того, ранее Министерство здравоохранения РК опровергало слухи о принудительной вакцинации.

Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 7 июля 2020 года, любой гражданин Казахстана имеет право на "дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок". Кроме того, дети от 16 лет и старше имеют право на информированный отказ от получения профилактической и консультативно-диагностической помощи.

Таким образом, связь переписи населения в Казахстане и вакцинации против COVID-19 не более чем фантазии пользователей Казнета, - отметили эксперты.

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