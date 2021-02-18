Ахмету Байтурсынову предложили установить памятники в нескольких городах

Архитектурные памятники необходимо установить в Нур-Султане и в Кызылорде, Семее, Алматы, где работал общественный деятель.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Алтынбек Нухулы обратился к премьер-министру с предложениями по установке памятников казахскому просветителю Ахмету Байтурсынову и ремонту дороги до поселка в Костанайской области, что носит его имя, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году исполняется 30 лет нашей независимости. Президент страны, выступая на госкомиссии по подготовке к этому великому празднику, акцентировал внимание на воспитательно-значимых мероприятиях, подчеркнул особую важность пропаганды труда выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории нации. В этом ряду стоит 150-летний юбилей государственного и общественного деятеля, основоположника казахского языкознания и литературоведения, тюрколога, публициста, педагога, поэта, переводчика, духовного лидера движения "Алаш", первого реформатора казахского алфавита, ученого, учителя нации, оставившего неизгладимый след в истории государства, одного из самых выдающихся исторических личностей и уникума нашего народа Ахмета Байтурсынова, - сказал Нухулы, озвучивая депутатсткий запрос.

Он напомнил, что Байтурсынов в 1920-1921 годах был первым министром образования, 100 лет назад он положил основу казахской грамоте и инициировал выпуск первых учебников на казахском языке.

Стоит задуматься в нынешнее время над этими словами. В период 12-25 годы книга под названием "Учебное пособие" была переиздана семь раз и непрерывно служила просвещению нации. Благодаря учебнику "Тиль куралы" он определил природу и структуру казахского языка, создал научную систему и стал прародителем казахского языкознания. В 1913 году в городе Оренбурге он был организатором и первым редактором газеты "Казах" - главным изданием Алашского движения, которое сформировало национальную культуру печати. Политическим лидером движения Алаш был Алихан Бокейхан, духовным лидером эпохи - Ахмет Байтурсынов. Самоотверженный труд, политическая концепция по созданию автономии Алаш не требует доказательств, он созвучен с современными принципами независимости Казахстана, - подчеркнул депутат.

По его словам, всю свою сознательную жизнь выдающийся деятель посвятил национальным интересам во имя целостности казахской земли, он открыто противостоял большевистской власти.

Ахмет Байтурсынов и целостность государства, целостность нации - это одинаковые понятия. Благодаря огромному труду и любви народа, его называют учителем нации, поэтому празднование 150-летнего юбилей Ахмета Байтурсынова на мировом уровне станет отличным показателем для нашей страны на мировой арене. Решениями ЮНЕСКо столетний юбилей Мухтара Ауэзова, Каныша Сатпаева были отмечены на мировом уровне. На этом уровне необходимо отметить также и 150-летний юбилей политического лидера Алихана Бокейхана, - считает сенатор.

Со своей стороны, он внес ряд предложений по этому поводу.

Так, правительству для празднования 5 сентября 2022 года 150-летия Ахмета Байтурсынова в рамках ЮНЕСКО необходимо подготовить и направить спецписьмо в соответствующие органы. Также для раскрытия личности духовного лидера на улице столицы следует установить памятник Ахмету Байтурсынову в рамках национальной модернизации программы Рухани жангыру. Такие архитектурные памятники необходимо установить и в городах Кызылорда, Семей, Алматы, где он работал. Также необходимо поручить и поставить перед акиматом Костанайской области конкретные задачи по ремонту дороги до нынешнего села имени Ахмета Байтурсынова, а также по возведению мавзолея на могиле, где похоронен отец Байтурсын и брат Кали, и потомки этой династии, и ремонт дома-музея, - отметил Нухулы.

Немаловажным является задача по обновлению документальных фильмов о выдающемся деятеле-алашординце и создании художественного фильма.

При институте языкознания имени Байтурсынова предусмотреть открытие академии Ахметоведения и определение источника его финансирования. Организовать сбор издания новых 10-томных трудов из архивов ближнего и дальнего зарубежья для пополнения многотомных трудов в области языкознания, литературоведения, обществознания. В конце марта у нас в здании Сената планируется провести парламентские слушания. Это является одной из мер почтения Ахмета Байтурсынова. Я думаю, что этот долг наш перед великим ученым, - заключил сенатор.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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