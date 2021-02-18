Иномарка "запрыгнула" на другую машину в Алматы

Помог ей в этом грузовик.

В Алматы произошло массовое ДТП, передает zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Розыбакиева - Сатпаева.

По предварительной информации, автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry двигались в северном направлении по ул. Розыбакиева, и собирались сворачивать налево на ул. Сатпаева. Параллельном им в правом ряду двигалась вишневая Toyota Camry, и начала поворачивать направо на ул. Сатпаева. Ее водитель остановился пропустить пешеходов. И, как он рассказал позже, ощутил сильный удар по машине. В результате чего ее закинуло на Prado и Camry, которые стояли с левым поворотом.

Как оказалось, в легковушку врезался грузовик Shacman. Причина неизвестна.

В результате ДТП водитель вишневой иномарки не пострадал.

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