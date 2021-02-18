Умер звезда фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!"

Актер скончался на 83-м году жизни у себя дома.

Умер актер Андрей Мягков, передает zakon.kz.

Андрей Мягков умер на 83-м году жизни.

Как пишет МК, он умер внезапно, в квартире на улице Генерала Ермолова в 3.30. Рядом была жена, 77-летняя Анастасия Вознесенская.

Андрей Васильевич Мягков умер, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена, без сознания. Артист скончался до приезда врачей, - пишет mash.

Андрей Мягков – советский и российский актер, исполнитель главных ролей в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж". Он также играл в фильмах "Братья Карамазовы", "Дни Турбиных", "Вы мне писали" и других. Он также был талантливым писателем и художником-портретистом.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье профессора Политехнического института.

В старших классах увлекся театром, стал посещать драматический кружок, где играл главные роли в спектаклях. После окончания школы поступил в Ленинградский химико-технологический институт. А в 1965 году уже окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра "Современник".

Одной из первых работ актера на сцене "Современника" стала роль Дядюшки в спектакле "Дядюшкин сон" по Ф.М. Достоевскому. Именно в этой роли его заметил Элем Климов и предложил главную роль в картине "Похождения зубного врача" - дебют Мягкова в кино.

Первой серьезной ролью артиста стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы", вышедшей на экраны 1969 году. В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Мягков в роли Жени Лукашина очаровал своей игрой всю страну, и популярность актера тогда была просто фантастической. Другой прекрасной ролью Мягкова у Эльдара Рязанова стал Новосельцев в комедии "Служебный роман", вышедшей в 1977 году. Вместе с Алисой Фрейндлих они составили великолепный актерский дуэт. В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали "Дни Турбиных" (1976), "Гараж" (1980), "Гонки по вертикали" (1983), "Жестокий романс" (1984).

В 1990-х годах Мягков снимался мало, занимаясь преподавательской деятельностью в Школе-студии. Среди его работ в этот период можно отметить драматическую ленту Глеба Панфилова "Мать" (1990), комедию Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана "Контракт со смертью" (1998).

С 1964 года он был женат на актрисе Анастасии Вознесенской.

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