Сюрпризы февраля: что происходит с погодой в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Не забывайте посмотреть прогноз погоды.
Погода в феврале преподносит казахстанцам сюрпризы, сообщает zakon.kz.
Пока синоптики прогнозируют похолодание до минус 33 градусов на большей территории страны, в Туркестанской области собрали первый урожай капусты.
О подобном факте сообщил на своей странице в Facebook заместитель акима области.
А менее недели назад в Шымкенте открыли купальный сезон. 14 февраля дети купались в реке Кошкарата. На тот момент в городе было плюс 19.
В свою очередь, 14 февраля сообщали, что на плато Ушконыр в Алматинской области зацвели первые подснежники.
Помните, что за сорванные подснежники грозит суровое наказание.
Тем временем пользователи соцсетей предупреждают водителей - лучше не выезжать на трассу.
18 февраля для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан – Щучинск закрыто движение. Также из-за снега и ограниченной видимости нельзя проехать по участку Нур-Султан-с. Жаксы.
В Алматинской области тоже бушует непогода.
В ДЧС области сообщили, с 12 часов в связи с сильными ветрами (низовая метель) в Алакольском районе закрыта автодорога областного значения "Ушарал-Камыскала".
Спасатели призывают граждан воздержаться от дальних поездок.
Не забудьте ознакомиться с прогнозом погоды.
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