"Я плачу". Барбара Брыльска прокомментировала смерть Мягкова

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Она очень любила Мягкова.
Известная польская актриса, 79-летняя Барбара Брыльска, высказалась о смерти Андрея Мягкова, передает zakon.kz.
Актриса была партнершей Мягкова в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!" (1975 год) и в его второй части (2007 год).
У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком, - сказала Брыльска журналисту РИА Новости.
Она добавила, что очень любила Мягкова.
Предварительной причиной смерти Андрея Мягкова назвали острую сердечную недостаточность.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!