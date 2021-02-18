"Любимый актер Путина" сказал, почему никогда не вернется в Россию

Он откровенно высказался о россиянах

Российский актер Алексей Панин резко высказался в адрес своих соотечественников и объяснил, почему никогда не вернется в Россию, передает zakon.kz.

Скандально известный актер эмигрировал из России и перевез в Испанию дочь.

Я не хочу жить в холодной, грязной стране. в которой люди в подъезде не здороваются. У нас даже марокканцы говорят: "Hola". Я ехал на гастролях, когда-то давно, из какого-то города в какой-то город, на полном серьезе, мне человек рассказывал, ну такой (показывает, что в состоянии алкогольного опьянения - Прим.Ред), в вагоне-ресторане, что он не ест сосиски, потому что они похожи на (мужской половой орган), а я не гомосексуалист. И это на полном серьезе! Как это население можно изменить? Я, когда это услышал, не поверил своим ушам. И такого населения - вся страна, 80%! Я искренне ненавижу эту страну, искренне ненавижу это население, его 80%, потому что это- рабы. Чтобы в этой стране... уберут Путина, поставят еще кого-то, ничего не изменится, потому что люди - рабы. Если власть изменится - я не вернусь, боже упаси, - заявил Алексей Панин в интервью Алене Жигаловой.

Он не исключил, что может позже переехать из Испании в Непал, в горы, а его дочь очень хочет поехать в Америку.

Я никогда свою дочку к себе не привязывал, мы с ней настолько самые близкие, но я никогда не буду ей говорить: "Это делай", "Это не делай". Я пытаюсь иногда включать папу, но она на меня смотрит и посылает подальше. Я не был никогда папой, я был другом, - сказал Панин.

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