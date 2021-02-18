Клип Айсултана Сеитова победил на международном конкурсе

"Неизвестный мир", в частности, сочетает в себе потрясающие образы с незабываемым чувством гравитации,

Клип казахстанского режиссера Айсултана Сеитова на трек "Неизвестный мир" отечественного композитора и рэп-исполнителя, называющего себя "Масло черного тмина" , получил премию от BOOOOOOOOOM TV за "Лучшее музыкальное видео 2020 года", передает zakon.kz.

Приятно не только видеть контент, исходящий из незнакомой нам части мира, но и работа, возникающая в результате этого совместного взаимодействия, действительно является чем-то особенным. "Неизвестный мир", в частности, сочетает в себе потрясающие образы с незабываемым чувством гравитации, поскольку мрачная визуализация затрагивает катастрофы на нефтяных шахтах, которые пережили постсоветские страны в прошлом веке. - подписали организаторы премии видео Айсултана.

BOOOOOOOM TV — это большая площадка для видеоклипов и фильмов из Канады, куда присылают свои работы режиссеры со всего мира. С 2019 года платформа подводит итоги года и выбирает лучшие видеоработы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!