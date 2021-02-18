Токаев принял послание от Мирзиеева

Отношения между Казахстаном и Узбекистаном традиционно находятся на высоком уровне.

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Камилов в Нур-Султане находится с рабочим визитом.

Абдулазиз Камилов вручил главе государства послание от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с просьбой поддержать инициативу по проведению в Ташкенте международной конференции "Центральная Азия и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, основанного на крепких узах дружбы и добрососедства.

Токаев подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире и пандемию, отношения между Казахстаном и Узбекистаном традиционно находятся на высоком уровне и демонстрируют высокую устойчивость к современным вызовам.

В завершение встречи Президент Казахстана передал главе Узбекистана самые теплые пожелания благополучия и здоровья, выразив уверенность в том, что узбекский лидер посетит Казахстан с визитом по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

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