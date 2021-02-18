Международное сотрудничество сейчас нужнее, чем до пандемии – эксперты

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Влияние пандемии на мировую экономику оказалось беспрецедентным.
Возобновление и расширение международного сотрудничества в "постковидное" время становится даже более необходимым, чем до пандемии коронавируса нового типа COVID-19.
Только так страны смогут преодолеть последствия кризиса, который затронул экономику всех регионов мира. Об этом на международном симпозиуме "Постковидная эпоха мировой экономики: переосмысление и реконструирование" в Санкт-Петербурге сказал исполнительный директор Обновленного Бреттон-Вудского комитета (RBWC) Марк Узан.
Эксперты отметили на симпозиуме важную роль Китая как в борьбе с COVID-19, так и в противодействии глобальному экономическому кризису, который был вызван пандемией.
По словам генсекретаря Шанхайского фонда исследований в области развития Цяо Идэ, в 2020 году ВВП Китая показал рост только на 2,3 процента - это самый низкий показатель для страны за последние десятилетия, но самый высокий в мире за прошедший год.
Китайский эксперт отметил важность скорейшего вакцинирования населения для восстановления нормальной жизни, открытия границ и преодоления последствий экономического спада.
В симпозиуме "Постковидная эпоха мировой экономики: переосмысление и реконструирование", организованном 9-10 февраля в режиме онлайн на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета, принимают участие 45 представителей из различных стран.
По словам организаторов мероприятия, влияние пандемии на мировую экономику оказалось беспрецедентным, при этом социальные, экономические и геополитические последствия COVID-19 будут сохраняться еще долгие годы.
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