В Алматы +18, в Нур-Султане -10. Прогноз погоды на 19 февраля 

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.

На большей части территории Казахстана с прохождением Южно-Каспийского циклона, сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере и юге сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более, местами ожидается туман, днем в Туркестанской области местами - гололед.

В Костанайской области ночью на большей части ожидается усиление ветра 15-20, местами 25 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами ожидаются туман, метель.

В Акмолинской области ожидаются усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20м/с, местами туман, гололед, метель.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях на большей части ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами ожидается метель, в Северо-Казахстанской местами - туман, в Павлодарской области местами – гололед.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанских областях местами ожидается туман, в Мангыстауской области местами - гололед.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем небольшой снег. Туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -8-10°С, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +16+18°С.

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